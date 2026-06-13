５月１８日に第１子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサーが最新ショットを公開した。１３日までに自身のインスタグラムで「日々とても元気に過ごしています」とつづり、近影をアップ。木漏れ日を浴びた横顔ショットを披露した。この投稿にファンからは「元気そうでなによりです」「めちゃくちゃ美人」「めちゃくちゃ可愛すぎ」「カッコ良いです」「復帰楽しみにしてます」「母の顔になってる」などの声