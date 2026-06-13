お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が14日放送される。今回は「屋上までひとつながりの家」が登場する。【スゴイ家】そんな工夫が！窓がへこんでいる小上がり田中と遼河が訪れたのは千葉県八千代市。2025年築、木造2階建て、敷地面積は84.9平方メートル、15.4坪の家だ。夫婦と小学生3人の5人暮らしだ。外観からは窓がへこ