4人組グループAぇ! groupの佐野晶哉が、13日放送の日本テレビ系バラエティ『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜8：54）に出演。人気企画「日本全国 道の駅伝」に登場し、山形県の道の駅で1位予想に挑戦する。【写真】スタジオ登場！片手ハートを作る佐藤龍我佐野は、第13走者・小泉孝太郎からタスキを受け取り、山形県大江町にある「道の駅おおえ」で1位予想に挑戦。店内でまず目に留まったのは、米。すべての品目