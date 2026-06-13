子猫に優しく接するシェルティさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で66万7000回再生を突破し、「優しくて涙が出る」「気遣いの塊」「天使と天使が写っている…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：一時的に猫を預かることに→家にいた犬が『大好きなぬいぐるみ』を…尊すぎる『思いやりに溢れた光景』】 ぬいぐるみをあげた相手とは… TikTokアカウント「mofumofuma