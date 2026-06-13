動物病院にごはんをもらいにきた飼い主さん。しかし、到着した場所を見て、わんこがこの世の終わりを見たかのような反応に！？あまりにも怖がる姿は、SNSで9万4000回再生され、「病院怖かったね」などの声が寄せられています。 【動画：『ごはん買いに来ただけだよ』車に乗っていた犬→到着した場所が『病院』で…この世の終わりのような光景】 ごはんを受け取りに来ただけなのに… TikTokアカウント「@chiku_1623」さまは