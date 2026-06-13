いまだ絶大なカリスマは健在のC・ロナウド。だが、その実力が疑問視されている(C)Getty Images41歳となった英雄は、再び輝きを放てるのか。現地時間6月11日から開幕した北中米ワールドカップ（W杯）に参戦するポルトガル代表FWのクリスティアーノ・ロナウドに熱視線が注がれている。【動画】ゴール前のフリーなのにまさかのキックミスC・ロナウドの痛恨シーンをチェック2006年のドイツ大会でW杯初出場を飾って以来、5大会に