「やりたいこと」「やるべきこと」全部やっても、消耗せずにエネルギーがどんどんわいてくる！「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」の具体的な習慣術を書いた、タスクにあふれる現代人のための人生コンディショニングの書『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（川田直樹著・ダイヤモンド社刊）が話題です。本書から、抜粋・編集して、記事を紹介していきます。「ととのっている」状態をイメージ