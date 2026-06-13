誰かといないと不安。ひとりでいると取り残された気がする――そんな感覚を持つ人は多い。しかし哲学者ショーペンハウアーは、孤独を「欠如」ではなく、人間が本来の姿に戻るための「成長の過程」として捉えている。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒント