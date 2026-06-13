少食でも健康的だと思っていた。むしろ食べ過ぎない方が体にいいと思っていた――しかし医師は、もともと食が細い人に対して、意外なアドバイスをする。老後の食欲低下に備えた「今できること」とは。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「やせは敵」になる時期が、必ず来る中年期まで