やはりというべきか、今シーズンもポスティング移籍をめぐる論争が起きそうだ。2025年からメジャーリーグ、マイナーリーグでプレーしていた小笠原慎之介投手（28）が日本球界復帰を決断。その移籍先はまたもや古巣ではなくーー。【写真】素朴だった青年が…見た目はすっかり“メジャー仕様”になった小笠原慎之介中日ドラゴンズで9年間プレーして通算45勝、2022年には唯一となる二桁勝利を挙げた小笠原。国内では投手タイトル