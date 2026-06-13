＜悼む＞映画の名脇役として活躍し、バラエティー番組でも人気を博した中村玉緒（本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳だった。12日、所属事務所が発表した。通夜は16日、告別式は17日に都内の斎場で執り行われる。女優としては時代劇の娘役スターとして活躍、90年以降は強烈な「天然キャラ」でお茶の間に人気だった。◇◇◇逃げずに向き合う人だった。夫勝新太郎さんの死