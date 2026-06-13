評価が低い人たちに共通する「朝の習慣」とは？人の評価は、仕事の結果がすべてではない。じつは日々の些細な習慣が、周囲からの評価や信頼に大きな影響を及ぼしている。では、その習慣とは？マイクロソフトの元役員で、『世界の一流は「休日」に何をしているのか』などのベストセラーを著書に持つ越川慎司氏が、優秀なビジネスパーソンを徹底的に分析して職場での評価が高い人たちの共通点をまとめた書籍『815社17万人を分析して