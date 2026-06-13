「不規則・不摂生という言葉通りの生活でした」。ブラック企業に勤め、終電で帰るのが当たり前の生活。唯一のストレス発散は「食べること」だったのんさん（＠non_110kg）。心身を壊して引きこもりがちになった女性が自らを再び奮い立たせたのは父の病でした。 【写真】父の病から「健康になりたい」と大変身を遂げたのんさんの今「同一人物とは思えない！」（13枚目/全14枚） 当時はつらさを埋める感覚でお腹を満たした