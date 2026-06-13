歌舞伎俳優中村鴈治郎（67）は12日、日刊スポーツの取材に、叔母中村玉緒さんについて「勝新太郎という人の女房はあの人にしか務まらないと思います。勝叔父のことをすごく愛していました」としのんだ。鴈治郎は「私の両親もそういう夫婦でしたから」と、玉緒さんの兄で、鴈治郎の父坂田藤十郎さんと母扇千景さん夫婦と似たところがあったとした。2年ほど前までは電話のやりとりもあったそうで「歌舞伎の公演に行きたいとか、そう