連覇を目指すアルゼンチン代表は１２日、カンザスシティーで行われる１次リーグ第１戦アルジェリア戦（１６日）に向け、当地でトレーニングを行った。２００人近い報道陣が大挙する中、ＦＷメッシはボール回しなどで軽快な動きを披露。７試合で７ゴール３アシストをマークし、大会ＭＶＰを獲得した前回大会に続く躍動へ、順調な仕上がりを見せた。＊＊＊アルゼンチンの宿泊するホテルが“観光地化”し、周囲に多くのサ