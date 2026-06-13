なぜ筋トレしている人は「脳も若い」のか？運動は健康にいい。それは誰もが知っていることだが、じつは運動は身体だけでなく「脳」にも良い効果をもたらす。そう指摘するのは、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏。著書『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』で、「糖に毒された脳」を「糖毒脳」と名づ