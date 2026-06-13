Aぇ！groupが12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。人気漫画の実写映画第2弾で、メンバーの4人と草間リチャード敬太（30）西村拓哉（23）が、主人公の6人兄弟を演じた。当初は今年1月に公開予定だったが諸般の事情で約5カ月ずれこみ、ようやく封切りの日を迎えた。正門良規（29）は「超ロングラン、12月いっぱいくらいまでやりたい。夏休みはもちろん、ハ