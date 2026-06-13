俳優の中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため亡くなったことを12日、所属事務所が発表しました。86歳でした。俳優やバラエティータレントとしてお茶の間の人気者となった玉緒さん。私生活では、『座頭市』などで知られ数多くのスキャンダルでも世間を騒がせた名俳優・勝新太郎さんを、妻として献身的に支えました。日本テレビに残る記録から、夫婦の絆を振り返ります。■共演をきっかけに距離を縮める「恋は本当に初めてでした」2人