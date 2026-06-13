ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――春のＧＩシリーズもいよいよフィナーレを迎えます。最後を飾るのは上半期のグランプリ、Ｇ?宝塚記念（６月14日／阪神・芝2200ｍ）です。早速ですが、出走メンバーをご覧になっての率直な印象を聞かせてください。大西直宏（以下、大西）いいメンバーがそろいましたね。ダービー馬２頭に、グランプリホースが３頭。上半期の総決算と呼ぶにふさわしい面々が名を連ねたと思い