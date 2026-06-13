静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した特別企画「静岡茶フェア」が、2026年6月9日（火）より静岡県内のセブン‐イレブンでスタートします。お茶の香りやほろ苦さ、旨みを活かしたおむすびやパン、スイーツなど全7商品が登場。地元食材の魅力を発信する「地産地消」の取り組みとして実現した今回のフェアでは、静岡茶ならではの豊かな風味をさまざまな形で楽しめます♡ 静岡茶の魅力を味わう限定フード