◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ 3x-2 DeNA(12日、ZOZOマリン)二夜連続のサヨナラ勝利としたロッテ。お立ち台には、プロ初のサヨナラタイムリーを放った山本大斗選手があがりました。第一声「よっしゃー！」と声をあげ、笑顔をはじけさせた山本選手。前日のサヨナラ勝利の際は、ネクストバッターズサークルから佐藤都志也選手の決定打を見つめており、「まさか今日、僕がその場面になると思わなかったので、ここはヒーローになろう