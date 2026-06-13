ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、ドジャース戦前に報道陣の取材に応じた。ケガの回復具合について問われると「徐々に（痛みは）引いてきている。2週間経って、いい状態で進めていると思います」と語った。また、復帰時期については「順調にいけば、4週間から6週間と言われています。その間、何事もなく、リハビリのメニューが進められるように慎重にやっていきたい」と答えた。ケガの後の