弥彦競輪場のF2ミッドナイト「きむちゃんねる杯」が2日目を迎える。初日2R。道中2番手から最終バックで仕掛けた伊沢茉那（29＝千葉）が押し切った。「来なかったらホームで行こうと思っていた。自在タイプが多かったので積極的に行こうと。直線が長いと聞いていたので持つか心配していたけど何とか振り切れました」トレードマークのはじけるような笑顔で白星発進を喜んだ。