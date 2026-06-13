物価高対策として食料品などを購入できるポイント給付について、道は６月２５日から申請を受け付けます。スーパーなど４５００店舗以上で利用できるということです。道は物価高対策として、道内の全世帯を対象に、食料品などを購入できる「どうみんポイント」を給付します。道の公式アプリ「北海道アプリ」で申請した場合、１世帯あたり５５００円相当のポイントが即日給付され、郵送で申請した場合は５０００円分のギ