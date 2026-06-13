サッカーのW杯北中米大会1次リーグF組第1戦（14日）で日本と対戦するオランダのGKバート・フェルブルッヘン（23）が12日の練習に合流したと複数の地元メディアが同日、報じた。8日の親善試合ウズベキスタン戦で股関節を負傷し、別メニュー調整が続いていた。非公開練習のためフルメニューをこなしたか不明ながら、広報担当が練習合流を確認。クーマン監督は10日の会見で「試合には間に合うと思う」と見通しを語っており、地元