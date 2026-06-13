【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比27銭円安ドル高の1ドル＝160円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1560〜70ドル、185円28〜38銭。米イラン協議が最終合意するかどうかを見極めたいとの様子見気分が強く、小動きだった。