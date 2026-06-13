◇W杯北中米大会1次リーグB組ボスニア・ヘルツェゴビナ1―1カナダ（2026年6月12日トロント）サッカーW杯北中米大会は12日（日本時間13日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が開催国カナダ（同30位）と1―1のドロー。先制するも勝ち点3を逃すことになったが、Yahoo!のリアルタイム検索では「コラシナツ」がトレンド1位に急浮上。チームのピンチを救った神懸かり的プレーが絶賛された。試合は前半21分、