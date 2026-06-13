九州・沖縄の建設業売上高が過去32年で最大規模に「防衛特需」と「半導体」が牽引 東京商工リサーチ福岡支社は、第40回となるを発表しました。 九州・沖縄に本社を置く建設業のうち、売上高50億円以上の企業を対象とした調査から、地域経済を牽引する建設業界の「今」が見えてきました。 過去32年で最大の売上高 年商５０億円以上は157社に 資材価格や人件費の高騰が話題となる建設業界ですが、九州・沖縄地区の業績は