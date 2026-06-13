臆することなく北中米ワールドカップの舞台に臨む。日本代表GK早川友基(鹿島)は2日後に控えたグループリーグ初戦・オランダ戦に向け、「個と個もそうだけど、チームとしての部分が一番大事。組織力は他の国にも誇れるものを持っている。そういう部分で上回っていくことが重要」と力を込めた。日本のFIFAランクが18位の一方、初戦で相まみえるオランダは8位。欧州が誇る強豪だが、早川はブラジルやイングランドを打ち破ってきた