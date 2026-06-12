大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「アナザーアドレス（AnotherADdress）」が、虎ノ門ヒルズ内「Glass Rock Gallery」に期間限定ストアをオープンする。営業開始日は6月24日。【画像をもっと見る】アナザーアドレスは、2021年3月にサービスを開始。百貨店業界初のファッションサブスクリプションサービスとして注目を集めた。当初はウィメンズのみのラインナップだったが、2023年にメンズ、20