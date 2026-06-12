「ハイドサイン（HIDESIGN）」が、東京大学イーズラボ（IIS Lab）との共同検証プロジェクト「OPEN LAB_02」を開催した。新開発のファンウェアや、アパレルの完全循環型リサイクルについての発表を行った。【画像をもっと見る】ハイドサインは、現代のワーカーに向けたユニフォームと実験的プロダクトの開発を行うデザイン集団。衣服にデバイスを装備することで、過酷な外部環境から身体を守ることを目的とした「デバイスウェア