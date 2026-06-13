あす6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。最終話の見どころを一足早くご紹介！「桃子さんには、もう会えません」――。韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）は、養母 キョンファ（キム・ジュリョン）に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、愛する河瀬桃子（仁村紗