あす6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。主演・志尊淳、京本大我の“ミンタク”コンビ、拓人によって再会を果たした“実父・優”役の田辺誠一、ホテル支配人役とベルマン役の矢柴俊博、松岡卓弥（MATSURI）がクランクアップを迎えた。まずはファングムホテルのシーンには欠かせない支配人・水島役とベルマン・夏目役で毎回SNSを沸かせた矢柴