◇プロ野球セ･パ交流戦西武3ー0巨人（6月12日、ベルーナドーム）ドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手が12奪三振と素晴らしい投球を見せた巨人でしたが、打線が郄橋光成投手らの前に沈黙。わずか安打で還付負けを喫しました。橋上秀樹監督代行は「（竹丸は）2試合続けて援護なく、という感じで申し訳ない気持ちでいっぱいです。チーム打率も非常に高い西武打線を相手に堂々たる投球でしたので、だからこそ、前回もそうでした