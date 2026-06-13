お笑いタレントのヒロミが11日、自身のInstagramを更新し、とんねるずの木梨憲武、タレント・シンガーソングライターの所ジョージ、そしてアーティストの小室哲哉が映る飲み会ショットを公開。突然の大物だらけのショットがファンを驚かせた。【写真】所さんバースデーを豪華芸能人が祝福！ヒロミは「のりちゃん所さん大島さん なんとTKもーーー！」と、4ショットを公開。木梨と言えば、つい先月に所の71歳の誕生日会を開いた