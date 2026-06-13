モデル、タレントで実業家としての顔も持つマギーが7日、自身のInstagramを更新し、週末を自然豊かなリゾートで過ごしたことを報告。ファンから反響が寄せられている。【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」極小の水着も（10枚） マギーが「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、自然の中で週末を過ごすショットの数々を公開。水辺に浮かぶエアクッションにうつ伏せに