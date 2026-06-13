岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第9話が12日に放送され、31年前の両親殺害事件の全貌が明らかになると、ネット上には「どんだけ地獄展開やねん」「観てるの苦しい」「もっちゃん被害者すぎるって…」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】事件の全貌を告白するふみ（仙道敦子）『田鎖ブラザーズ』第9話より茂木（山中