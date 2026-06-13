不仲な夫とようやく別れた知人。気持ちもすっきり、晴れ晴れした日々を送り始めましたが、“たった一つだけ”後悔していることがあるそうです。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。 ケンカばかりの夫婦仲 私は40代の主婦です。結婚13年目を迎える夫とは、ここ数年ケンカの絶えない日々を送っていました。 原因は家事負担や金銭面でのことがほとんどで、私自身ケンカばかりの日々に疲れ果てていました。 しかし、ある日