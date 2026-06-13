女優の松田美由紀（６４）が、亡くなった中村玉緒さんについて思い出を投稿した。「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と題して１３日までに自身のインスタグラムを更新。「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり、フランスの画家バルティスさんが東京にいらした時も、『優作の代わりに連れて行ってやる