年齢を重ねるにつれて水分も張りも失っていく私たちの身体。鏡を見るたび「どこもかしこもシワシワ…⋯」とため息をつきつつも、阿川佐和子さんは「抗わず、平等に老いていくのが健全」と笑顔で受け入れる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）40歳にさしかかったあたりから直面してきたリアルな老いのショックを、最新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）阿川佐和子さ