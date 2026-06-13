2025年6月14日、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。まもなく一周忌となる。今回は、長田さんのがんが「レアケース」であることが判明した第4回から一部を紹介します。【画像】主治医の小路医師◆◆◆あれもこれも「がんが原因」と疑ってしまう春ごろから左肩に鈍痛を感じていた。痛みの程度は日によって異なるのだが、つねに左肩から上腕部にかけて重くどんよりとした痛みがあり、ひどい日は首や耳