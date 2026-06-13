衆参両院は6月10日、皇族数の確保に向けて「女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持」と「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案を了とする「立法府の総意」を取りまとめた。政府は皇室典範の改正案を閣議決定して、今国会での成立を目指すという。【画像】国民からの人気も高い愛子さまの今後は…これまで皇族数の減少をめぐる議論では、何が語られてきたのか。「文藝春秋」7月号に掲載された「深層レポート天皇が漏らされた“