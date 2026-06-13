〈ドゥルーズのマゾヒズム論に学べ。読書嫌いの文学研究者が100冊の本を読破できた理由〉から続く仕事でも勉強でも、インプットだけでなくアウトプットの重要性が言われる。しかしいつまでたってもインプットがまだ足りないとインプットに勤しむばかりで、アウトプットに移れない。そんな悩みを抱える人も少なくないのでは？インプットからアウトプットに移るには、真面目さよりも、ある種の愚かさが必要なのだ。「少ない知識