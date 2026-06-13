〈「高いモチベーションを持っているのは、むしろ女子」山崎直子さんと伊与原新さんが語り合う「女子と科学」「宇宙への憧れ」〉から続くNHKでドラマ化され大きな反響を呼んだ『宙わたる教室』。待望の続編となる『コズミック・ガール宙わたる教室』が刊行されました。さまざまな背景を持つ生徒が集う夜間定時制高校の科学部を舞台に、今回は科学が大好きな女子高校生・飯星佐那が主人公。一度は消滅した科学部を復活させ、ロ