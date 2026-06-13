プロ野球 セ・パ交流戦は12日、6試合が行われました。首位西武は巨人と対戦。初回に長谷川信哉選手のタイムリーツーベースで1点を先制すると、6回には滝澤夏央選手がタイムリーヒット、8回にも滝澤選手のヒットで1点を奪い、猛打賞の活躍。投げては郄橋光成投手が7回被安打1、無失点というすばらしいピッチングを披露し、チームの連勝を6に伸ばしました。2位ソフトバンクは6試合ぶりの黒星となりました。初回、2回と続けて得