〈「バキ童、彼女できました＆卒業しました」春とヒコーキ・ぐんぴぃ（36）が明かす、“衝撃動画”の舞台裏「自分で“オワコン”にしようと思っていた」〉から続く登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で大ブレイクを果たした、お笑い芸人のぐんぴぃさん。【写真】この記事の写真を見る（9枚）ビジネス系YouTubeに引っ張りだこの起業家・坂井風太さんとタッグを組んだ著書『理不尽仕事論「クソが!!