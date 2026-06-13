人体の構造は、美しくてよくできている――。外科医けいゆうとして、ブログ累計1300万PV超、X（旧Twitter）（外科医けいゆう）アカウント10万人超のフォロワーを持つ著者が、人体の知識、医学の偉人の物語、ウイルスや細菌の発見やワクチン開発のエピソード、現代医療にまつわる意外な常識などを紹介し、人体の面白さ、医学の奥深さを伝える『すばらしい人体』。坂井建雄氏（解剖学者、順天堂大学教授）から「まだまだ人体は謎だら