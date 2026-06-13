アマゾンジャパンは、一部のFire TVシリーズ向けに提供中の新ユーザーインターフェースにおいて、期間限定で「サッカーハブ」を設置したことを発表した。表示される期間は7月20日まで。 ホーム画面上部のカテゴリータブに新たに設置された「サッカーハブ」では、サッカー試合のライブ中継やサッカー関連のコンテンツなどが集約されている。 「