現地６月12日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ第１節（グループＢ）で、開催国のカナダとボスニア・ヘルツェゴビナがトロント・スタジアムで対戦した。前線からアグレッシブに攻撃を仕掛けるカナダに対し、細かいパス回しを駆使して相手を上手くいなすボスニア・ヘルツェゴビナ。両チームともゴールに迫るシーンを作るも、決め手を欠き、なかなか得点には至らない。一進一退の展開が続くなか、先