大谷のコンディションを第一優先に起用すべきだろう(C)Getty Imagesあくまでドジャース首脳陣は「大事を取ってのもの」と強調したが、何とも気がかりだ。大谷翔平が現地時間6月11日、パイレーツ戦で代打を送られて負傷交代した。そこまで2試合連発の13号ソロを含む2打数2安打、2四球と全4打席で出塁していた。【動画】これが入るのか…！大谷翔平が2戦連発13号ソロを放つシーンをチェック「本人がトレーナーに、膝の裏に少し違和